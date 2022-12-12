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Профицит бюджета России в 2022 году достиг 557 млрд рублей

15:57
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Такой показатель зафиксирован по итогам января - ноября

Профицит бюджета России за 11 месяцев 2022 года составил 557 млрд рублей. Это следует из предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь-ноябрь 2022 года, которую в понедельник, 12 декабря, опубликовало Министерство финансов.
Доходы российского бюджета выросли на 10%

При этом объем поступивших доходов за указанный период составил 24 779 768,8 млн рублей, или 99,0% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденного законодательно.

Исполнение расходов составляет 24 222 745,6 млн рублей, или 102,2% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом, и 83,4% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений, сообщается на официальном сайте Министерства финансов России.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета по итогам 2022 года может составить примерно 2% ВВП. Министр объяснил это тем, что ведомство осуществляет большие операции на финансовом рынке, а в конце года будут проводиться достаточно значительные объемы бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года.

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