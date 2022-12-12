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ЕС внес в санкционный список Лепса и Корчевникова

16:00
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Главы МИД стран ЕС пока согласовывают окончательный перечень

В новый санкционный список, который планирует принять Европейский союз, включены телеведущий Борис Корчевников и певец Григорий Лепс. По данным издания Euobserver, всего в перечне фигурирует 144 имени.

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Ограничения, как сообщается, коснутся преимущественно представителей российских СМИ. В ЕС утверждают, что журналисты "искажали и манипулировали информацией, чтобы дестабилизировать обстановку в странах ЕС".

Переговоры министров иностранных дел стран ЕС прошли в Брюсселе 12 декабря. По их итогам содержание списков может измениться. Ранее сообщалось, что главы МИД не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций.

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