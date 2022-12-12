Международный туристский форум Travel Hub-2022 прошел в Петербурге

Северо-запад России становится все более привлекательным для внутреннего туризма

Главным событием сезона в области туризма стал международный туристский форум Travel Hub, который прошел в Санкт-Петербурге. Участники подвели итоги уходящего года, обозначили тенденции развития и обсудили процесс перезапуска отрасли в рамках международного въездного туризма.

Основной площадкой проведения форума Travel Hub стал музей железных дорог России, и это символично. Транспортная доступность - залог развития туризма. В этом году увеличилось количество маршрутов для скоростных электропоездов "Ласточка" - в том числе и на северо-западе, и туристическая статистика сразу показала стремительный рост. Этими маршрутами связываются города, а Санкт-Петербург считается настоящим национальным туристическим хабом

"Приезжают туристы в Санкт-Петербург и едут в Ленинградскую область - Выборг, Тихвин, Старую Ладогу. В следующий раз они приезжают в Санкт-Петербург по пути в Республику Карелия, потом еще раз приезжают в Санкт-Петербург и едут в Великий Новгород, потом снова приезжают в Санкт-Петербург. Это и есть устойчивое развитие туризма, которое мы хотим", - отметил Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Северо-запад России становится все более привлекательным для внутреннего туризма, говорят эксперты. Особенно популярны локации так называемого "зонтичного" бренда - например, "Серебряное ожерелье России", соединяющее 11 северных регионов страны. Логистика этого проекта выстраивалась в течение 10 лет.

"Каждый регион по-другому посмотрел на туризм, работа под эгидой, под логотипом "Серебряное ожерелье", те маршруты, которые получили статус национальных, - они действительно получили и дополнительные потоки", - заявила Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР.

Участники туристского форума Travel Hub обсуждали и будущее влияние туризма на социально-экономическое развитие регионов. Ведь на популярные маршруты готовы приходить инвесторы. А еще нужно начинать перезагрузку российской туристической отрасли на международных рынках, уверены участники форума. Увеличение въездного иностранного туристского потока ожидается из стран СНГ, Ближнего Востока, Индии и Тихоокеанского региона.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

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