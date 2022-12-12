Из-за антироссийских санкций в Евросоюзе вырастет смертность

Готовится девятый пакет ограничений

Главы МИД ЕС не смогли принять девятый пакет санкций против нашей страны. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, из-за разногласий между странами союза окончательный вердикт по этому вопросу отложили на неопределенный срок. А вот по вопросу военной помощи Украине договориться удалось. Финансирование так называемого Фонда мира, который поставляет оружие Киеву, будет увеличено на 2 миллиарда евро. На поддержание украинского конфликта Запад тратит все больше, чем только усугубляет экономический и энергетический кризис в самой Европе.

Старые куртки. Видавшие виды кофты и шапки за символическую цену. Все это у британцев, которые не могут позволить себе отопление, пользуется огромным спросом. Особенно в тех графствах, куда уже пришли морозы. Согласно статистике, в Великобритании от холода в собственных домах ежегодно умирает около 10 тысяч человек. Однако сейчас, говорят волонтеры, из-за роста тарифов число таких граждан может возрасти многократно.

Причем это касается и других европейских стран. Британский журнал Economist подсчитал - из-за введения Брюсселем антироссийских санкций смертность вырастет на 75 тысяч случаев.

"Это заседание Совета ЕС будет очень долгим и сложным. У нас на повестке дня санкции против России, девятый пакет, мы все еще не достигли согласия. Нам остается договориться еще по ряду вопросов. Может быть, это удастся сделать к концу дня, может быть, вопросы останутся после сегодняшней встречи. Это будет нелегко, поскольку есть разные взгляды", - сказал Боррель.

Но рассчитывать на то, что девятый пакет в итоге заблокируют, не стоит. До этого ведь все получалось, несмотря на возражения ряда стран. На это указал и Боррель, заодно пожурив Иран за поддержку Украины, перепутав ее с Россией. И дальше будет только хуже, прокомментировали эту оплошность в российском МИД, явно намекнув на конфузы президента США. А там сегодня заявили, что введение потолка цен на российскую нефть, по их мнению, было абсолютно верным решением. Причем настолько, что этот опыт простые граждане Германии теперь предлагают распространить и на немецкие супермаркеты.

"Из-за резкого роста цен на продукты в супермаркетах подавляющее большинство немцев теперь поддерживает вмешательство государства в процесс ценового формирования. Согласно результатам опросов, 91% респондентов поддержали ту или иную форму государственного воздействия на цены: введение потолка цен или же субсидии на продукты", - передают СМИ.

Для Шольца, рейтинг которого продолжает снижаться, это плохой звоночек. Всего за год он довел процветающую и богатую Германию до такого состояния. И это лишь начало кризиса. Что будет, когда встанет немецкая промышленность, не берется предположить никто. А такие перспективы вполне реальны, учитывая стоимость газа. Его Германия, несмотря на все бравурные заявления, пусть частично, но все же продолжает получать морем из России. Однако объемы уже не те, что прежде. В итоге приходится крупно переплачивать альтернативным поставщикам. И пока Германия, как и другие страны ЕС, на это идет, наивно полагая, что справятся.

"Европа, надо полагать, никогда не вернется к прежним долгосрочным контрактам с Россией, и, скорее всего, со временем ей потребуется импортировать меньше газа благодаря возобновляемым источникам энергии. Но если Европа хочет сохранить конкурентоспособность своей химической, пищевой и тяжелой промышленности, ей понадобится немало дешевого газа. И более дешевого газа, чем российский, для Европы не существует", - пишет Bloomberg.

То есть на одной чаше весов гордость. На другой - предубеждения. И сделать правильный выбор, безусловно, в интересах европейских стран. Однако для этого нужна воля и самостоятельность, которой нет и в помине. Это, кажется, поняли даже в Польше, привыкшей за последние десятилетия гордиться своей якобы независимостью.

"Нынешнее положение Польши все больше напоминает ситуацию развала Речи Посполитой образца второй половины XVIII века. В то время иностранные державы имели в Польше свои партии, которые осуществляли внутреннюю политику с помощью вмешательства иностранных держав, чем последние охотно пользовались, постепенно лишая Польшу независимости. Сегодня у нас есть партия "Право и справедливость", чья политика базируется на безальтернативном союзе с США, а также оппозиционный политический лагерь, сосредоточенный вокруг "Гражданской платформы", для которой "безальтернативным союзником" является Европейский союз. Что объединяет две политические силы, так это обвинение друг друга в тайной работе на Россию. Это выглядит столь же жалко, сколь и смешно", - отмечают польские СМИ.

Однако это приносит Польше свои дивиденды в виде миллиардов от Брюсселя и помощи от США, которые сейчас, по сути, и руководят всей внешней политикой Евросоюза. А это значит, что курс на конфронтацию с Россией будет продолжен. Как и поставки оружия на Украину.

Александр Панюшкин, Елена Макарова, "ТВ Центр"

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