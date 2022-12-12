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Путин и Пашинян обсудили безопасность на армяно-азербайджанской границе

16:33
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Лидеры провели телефонный разговор

В понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.

"В развитие беседы Владимира Путина и Никола Пашиняна, прошедшей 9 декабря в Бишкеке в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, продолжено обсуждение вопросов реализации основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении.

Уточняется при этом, что особое внимание Путин и Пашинян уделили обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе.

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Владимир Путин и Никол Пашинян
Владимир Путин и Никол Пашинян
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