В Москве на смену дождливой погоде придут снегопады и морозы

Похолодает до -12

В Москве в ближайшие дни произойдет очередная смена погоды. Уже в ночь на вторник дожди станут менее интенсивными, а начиная со среды, начнутся понижение температуры и снегопады.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ночь на вторник и днем температура будет от -2 до +2. Такую погоду в столицу принес теплый воздух со Средиземного моря. Ему на смену в столичный регион начнут поступать воздушные массы с запада и юго-запада. Они принесут похолодание.

"Со среды температура понизится до -3...-5, по области даже до -7 градусов, прогнозируется сильный снегопад и ветер до 10 метров в секунду. В ночь на среду начнется зимняя погода, которая продержится до конца недели", - рассказал Вильфанд агентству "Интерфакс".

В четверг температура воздуха в Москве в ночные часы будет опускаться до 12 градусов мороза, днем будет около -5 градусов. В пятницу ночью ожидается -3...-9 градусов, днем -3...-4 градуса, в ночь на субботу будет -7...-12, днем до 7 градусов мороза, в воскресенье днем от 4 до 9 мороза.

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