Единороссы севера Москвы доставили в ДНР более 20 тонн гуманитарных грузов

Помощь передали в Донецк и Мариуполь

Отделение партии "Единая Россия" Северного административного округа Москвы совместно с Ассоциацией социально ориентированных НКО по разработке и реализации социально значимых программ и проектов доставила 20 тонн гуманитарного груза в Мариуполь и Донецк.

Как рассказали в пресс-службе московского городского регионального отделения "Единой России", были собраны электроника, бытовая техника, мебель и мобильные детские садики, теплая одежда, спальные мешки и маскхалаты. Также жители и муниципальные депутаты района Западное Дегунино закупили электрогенераторы и наборы сезонных медикаментов.

"В сборе и передаче гуманитарной помощи также принял участие член Общественной палаты Москвы Максим Буре. Общими усилиями удалось собрать более 20 тонн различной помощи для жителей освобожденных территорий и военнослужащих", - говорится в сообщении.

На склад гуманитарного центра "Единой России" в Мариуполе была передана мебель, а телевизоры для видеоконференцсвязи поступили в городскую администрацию. В воинскую часть под городом доставили необходимые бытовые предметы, различное сезонное обмундирование.

"В ходе беседы с мэром были обозначены основные направления работы: оснащение музыкальных школ и актовых залов для развития творческого потенциала у детей и подростков", - сообщил исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Северного административного округа Москвы Эльдар Шарипов.

В Донецке были переданы спальные мешки и маскхалаты, изготовленные на собственном производстве предпринимателя, члена Общественной палаты Москвы, регионального координатора партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Сергея Ладочкина. Часть груза была получена 11-ым полком ДНР. После гуманитарный конвой при содействии Союза ветеранов Афганистана передал 107-ому батальону теплые вещи, электрогенераторы и товары первой необходимости.

"Мы организовали комплексный социальный проект и доставили оригинальный груз, направленный на адресную поддержку. Очень хочется, чтобы жители города Мариуполь чувствовали себя дома комфортно, а военнослужащие - безопасно", - сказал Ладочкин.

Эльдар Шарипов в свою очередь напомнил, что помощь и поддержка жителей ДНР и участников спецоперации – одно из важнейших направлений народной программы "Единой России".

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