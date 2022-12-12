Посольство Франции в Москве получило необычную посылку из Крыма

В посылке были мертвые мышь и паук

Во французское посольство в Москве пришла посылка, в которой были мертвая мышь и паук. Инцидент произошел на прошлой неделе, но известно о нем стало только сейчас.

Как пишет агентство РИА Новости, в полицию обратилась сотрудница посольства, которая рассказала о необычной посылке. Отправителем числился человек по фамилии Нотарианни. Сама посылка пришла из Крыма.

Полиция начала проверку.

Как пишет агентство, в июне посольство уже получало посылку из Крыма. В ней были кости и письмо. Отправление было сделано от имени покойного продюсера Пьетро Нотарианни – продюсера, который работал над такими картинами, как "Гибель богов" и "Леопард" Лукино Висконти, "Интервью" Федерико Феллини. Нотарианни скончался в Риме в 2006 году.

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