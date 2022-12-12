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Объявлены номинанты на "Золотой глобус"

18:07
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Церемония пройдет в ночь с 10 на 11 января

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила претендентов на юбилейную 80-ю премию "Золотой глобус".

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В номинации "Лучший драматический фильм" представлены "Аватар: Путь воды", "Тар", "Топ Ган: Мэверик", "Фабельманы" и "Элвис". За звание лучшей комедии или мюзикла поборются "Банши Инишерина", "Вавилон", "Все везде и сразу", "Достать ножи: Стеклянная луковица" и "Треугольник печали".

За лучшую режиссуру номинированы Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт ("Все везде и сразу"), Джеймс Кэмерон ("Аватар: Путь воды"), Баз Лурман ("Элвис"), Мартин МакДона ("Банши Инишерина") и Стивен Спилберг ("Фабельманы").

С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.

Церемония пройдет в ночь с 10 на 11 января. Ведущим станет комик Джеррод Кармайкл.

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