Миг-31 сопроводил норвежский патрульный самолет

Произошло это над акваторией Баренцева моря

В понедельник российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря обнаружили приближающуюся к границе страны воздушную цель, сообщили в Минобороны.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что после разворота иностранного самолета российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Полет Миг-31 выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

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