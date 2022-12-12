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Миг-31 сопроводил норвежский патрульный самолет

18:31
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Произошло это над акваторией Баренцева моря

В понедельник российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря обнаружили приближающуюся к границе страны воздушную цель, сообщили в Минобороны.

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"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что после разворота иностранного самолета российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Полет Миг-31 выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

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