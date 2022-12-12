Стали известны детали девятого пакета санкций ЕС против России

Под санкции не попадет ядерная энергетика

В девятый пакет санкций ЕС против России будут включены 141 человек и 47 организаций. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт выступил против включения в список ряда российских граждан, потому что это заблокирует каналы связи с Москвой.

Кроме того, девятый пакет санкций не будет затрагивать сферу ядерной энергетики. Сийярто рассказал, что Венгрия "ясно дала понять", что энергобезопасность страны не может быть поставлена под угрозу новыми ограничениями.

Ранее агентство "Интерфакс" сообщало, что в новый пакет санкций могут попасть 144 физлица. Евросоюз намерен заморозить активы ВГТР), "Национальной медиагруппы", АНО "ТВ-Новости" и Фонда стратегической культуры в Москве. Кроме того, ЕС планирует отозвать лицензии на вещание в странах евросоюза у трех каналов - НТВ, "России 1" и РЕН ТВ.

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