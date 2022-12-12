ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стали известны детали девятого пакета санкций ЕС против России

19:02
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Под санкции не попадет ядерная энергетика

В девятый пакет санкций ЕС против России будут включены 141 человек и 47 организаций. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт выступил против включения в список ряда российских граждан, потому что это заблокирует каналы связи с Москвой.

Кроме того, девятый пакет санкций не будет затрагивать сферу ядерной энергетики. Сийярто рассказал, что Венгрия "ясно дала понять", что энергобезопасность страны не может быть поставлена под угрозу новыми ограничениями.

Ранее агентство "Интерфакс" сообщало, что в новый пакет санкций могут попасть 144 физлица. Евросоюз намерен заморозить активы ВГТР), "Национальной медиагруппы", АНО "ТВ-Новости" и Фонда стратегической культуры в Москве. Кроме того, ЕС планирует отозвать лицензии на вещание в странах евросоюза у трех каналов - НТВ, "России 1" и РЕН ТВ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Евросоюз
Евросоюз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.