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Восемь человек пострадали в ДТП с грузовиком и автобусами под Смоленском

19:13
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Авария произошла в районе деревни Каменка

В Смоленской области на 363-м километре автодороги "Москва - Минск" в районе деревни Каменка грузовик столкнулся с двумя остановившимися автобусами, передает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

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Уточняется, что водители автобусов меняли колесо на одном из транспортных средств.

"В это время сзади на стоящий автомобиль ГАЗ совершил наезд грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros. От наезда грузовика произошло столкновение впереди стоящих двух автомашин ГАЗ", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали восемь человек.

Известно, что один из автобусов следовал по маршруту Смоленск-Тверь.

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Последствия ДТП с участием грузовика и автобусов
Последствия ДТП с участием грузовика и автобусов
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