Восемь человек пострадали в ДТП с грузовиком и автобусами под Смоленском

Авария произошла в районе деревни Каменка

В Смоленской области на 363-м километре автодороги "Москва - Минск" в районе деревни Каменка грузовик столкнулся с двумя остановившимися автобусами, передает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Уточняется, что водители автобусов меняли колесо на одном из транспортных средств.

"В это время сзади на стоящий автомобиль ГАЗ совершил наезд грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros. От наезда грузовика произошло столкновение впереди стоящих двух автомашин ГАЗ", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали восемь человек.

Известно, что один из автобусов следовал по маршруту Смоленск-Тверь.

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