Российские войска проводят зачистку улиц на восточных окраинах Артемовска

ВСУ признают катастрофические потери на этом направлении

В Донецке уже вторые сутки почти без перерыва звучат взрывы. Нацисты бьют по мирным кварталам из установок "Град". Жертвами новых обстрелов стали три человека. После попадания снарядов повреждены несколько многоквартирных домов, на энергозаводе произошел пожар. Наши войска активно развивают наступление в ДНР. По данным местных властей, удалось зачистить более 70% территории города Марьинка.

Из укрытия на позицию выводят самоходную артиллеристскую установку "Малка". Появилась работа для дальнобойного орудия большого калибра.

"Нашей основной задачей является огневое поражение противника. Самое главное наше требование - это скорость и точность наводки. От нас зависит поражение противника, так как артиллерия - это бог войны", - говорит старший офицер батареи.

Скорострельность "Малки невелика" - пять выстрелов за две минуты. Но зато калибр снарядов - 203 миллиметра, дальность стрельбы - 40 километров. Из-за большого веса в камору ствола боеприпасы подаются при помощи механизма заряжания.

Работа российской артиллерии активна практически на всей протяженности линии соприкосновения. Особенно на тех участках, где украинские подразделения пытаются проводить передислокацию или малыми бронегруппами периодически идут в наступление. Такие вылазки очень редко заканчиваются ближним стрелковым боем, потому что отряды боевиков очень быстро накрывают наши батареи.

"Работа идет интенсивно. Стреляем по 40-60 снарядов в день. Бьем врага, попадаем точно. Обычно большое скопление техники противника, личного состава, боеприпасов", - отметил командир артиллерийского орудия.

Для наведения артиллерии на цель в большинстве своем используются беспилотники. Но в данном случае оператор нес на дроне гранату Ф-1, которую очень умело опустил точно в вентиляционную трубу украинского блиндажа. В результате упреждающего удара была пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Пески - это западнее Донецка.

Саму столицу ДНР в течение дня несколько раз накрывали украинские "Грады". Снаряды ложились в Петровском и Куйбышевском районах города.

Самая горячая точка - Артемовск. ВСУ признают катастрофические потери, которые несет их армия, обороняя город. Появилась информация, что украинские саперы подорвали мост, тем самым перекрыв дорогу, ведущую в Славянск. Также по имеющимся данным, российские солдаты проводят зачистку улиц на восточных окраинах Артемовска.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков: "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах. В районе населенного пункта Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ".

Когда выдается свободное время, российские военнослужащие пишут письма домой. Доставку корреспонденции и посылок организуют почта России и фельдъегерская служба Министерства обороны. С момента, когда письмо попадает в почтовый ящик, до его прочтения военнослужащим проходят считанные дни. Отправления в зону спецоперации и военная корреспонденция сейчас в приоритете.

Дмитрий Гусев, Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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