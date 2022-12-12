ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские войска проводят зачистку улиц на восточных окраинах Артемовска

22:16
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

ВСУ признают катастрофические потери на этом направлении

В Донецке уже вторые сутки почти без перерыва звучат взрывы. Нацисты бьют по мирным кварталам из установок "Град". Жертвами новых обстрелов стали три  человека. После попадания снарядов повреждены несколько многоквартирных домов, на энергозаводе произошел пожар. Наши войска активно развивают наступление в ДНР. По данным местных властей, удалось зачистить более 70% территории города Марьинка.

В ВСУ подтвердили неспособность противостоять баллистическим ракетам
Точно в цель: Минобороны показало работу гаубиц "Акация"

Из укрытия на позицию выводят самоходную артиллеристскую установку "Малка". Появилась работа для дальнобойного орудия большого калибра.

"Нашей основной задачей является огневое поражение противника. Самое главное наше требование - это скорость и точность наводки. От нас зависит поражение противника, так как артиллерия - это бог войны", - говорит старший офицер батареи.

Скорострельность "Малки невелика" - пять выстрелов за две минуты. Но зато калибр снарядов - 203 миллиметра, дальность стрельбы - 40 километров. Из-за большого веса в камору ствола боеприпасы подаются при помощи механизма заряжания.

Работа российской артиллерии активна практически на всей протяженности линии соприкосновения. Особенно на тех участках, где украинские подразделения пытаются проводить передислокацию или малыми бронегруппами периодически идут в наступление. Такие вылазки очень редко заканчиваются ближним стрелковым боем, потому что отряды боевиков очень быстро накрывают наши батареи.

"Работа идет интенсивно. Стреляем по 40-60 снарядов в день. Бьем врага, попадаем точно. Обычно большое скопление техники противника, личного состава, боеприпасов", - отметил командир артиллерийского орудия.

Для наведения артиллерии на цель в большинстве своем используются беспилотники. Но в данном случае оператор нес на дроне гранату Ф-1, которую очень умело опустил точно в вентиляционную трубу украинского блиндажа. В результате упреждающего удара была пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Пески - это западнее Донецка.

Саму столицу ДНР в течение дня несколько раз накрывали украинские "Грады". Снаряды ложились в Петровском и Куйбышевском районах города.

Самая горячая точка - Артемовск. ВСУ признают катастрофические потери, которые несет их армия, обороняя город. Появилась информация, что украинские саперы подорвали мост, тем самым перекрыв дорогу, ведущую в Славянск. Также по имеющимся данным, российские солдаты проводят зачистку улиц на восточных окраинах Артемовска.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков: "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах. В районе населенного пункта Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ".

Когда выдается свободное время, российские военнослужащие пишут письма домой. Доставку корреспонденции и посылок организуют почта России и фельдъегерская служба Министерства обороны. С момента, когда письмо попадает в почтовый ящик, до его прочтения военнослужащим проходят считанные дни. Отправления в зону спецоперации и военная корреспонденция сейчас в приоритете.

Дмитрий Гусев, Алексей Платонов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
РСЗО "Торнадо" ВС России
РСЗО "Торнадо" ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.