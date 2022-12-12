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Мишустин рассказал о работе по социальной газификации

22:26
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Уже около 800 тысяч наших граждан решили воспользоваться этой возможностью

Более 3 миллиардов рублей будет дополнительно выделено из бюджета для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей, передает "ТВ Центр".

Как отметил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, уже с 1 января заработает единое пособие, которое объединит все действующие меры поддержки для детей.

Отдельно, Мишустин указал на то, что крайне важно поддерживать набранные темпы по бесплатной газификации жителей России. Что должно снять излишнюю финансовую нагрузку на граждан.

"Правительство продолжает работу по социальной газификации, которая была запущена в прошлом году по решению президента. В целом уже около 800 тысяч наших граждан решили воспользоваться бесплатной возможностью на подведение газа до границ участков своих домов. Недавно по поручению главы государства мы приняли постановление о бессрочном продлении данной программы. Распространили ее действие также на школы, детские сады, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты", - сказал глава кабмина.

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