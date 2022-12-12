В Анталье произошло сильнейшее за 50 лет наводнение

На провинцию обрушился ливень с грозой

В турецкой Анталье произошло наводнение, которое уже назвали сильнейшим за последние полвека, сообщает "ТВ Центр".

Причиной стихийного бедствия стал ливень с грозой, который обрушился на провинцию в ночь на понедельник.

Мощными потоками воды разрушило несколько мостов, улицы превратились в бурные реки, по которым в плаванье отправились припаркованные автомобили. Затоплены первые этажи жилых домов, уничтожен урожай в теплицах. На несколько часов тысячи жителей провинции остались без энергоснабжения.

Для учеников младшей и средней школы в понедельник объявили внеплановый выходной, но не исключено, что вынужденные каникулы могут затянуться еще на несколько дней. По прогнозам синоптиков, характер погоды до конца недели не изменится.

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