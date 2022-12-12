Отстраненного от должности президента Перу лишили иммунитета

Его сторонники устроили уличные протесты

Конгресс Перу лишил иммунитета от уголовного преследования ранее отстраненного с поста президента страны Педро Кастильо, передает ТАСС.

"67-ю голосами "за" пленум Конгресса одобрил предложение о лишении гражданина Педро Кастильо привилегии в связи с совершением им преступлений, и разрешил завести в отношении него уголовное дело", - сообщили в перуанском парламенте.

7 декабря Кастильо попытался распустить Конгресс, где рассматривался его импичмент, и ввести комендантский час. Он также объявил о необходимости провести новые выборы в национальное законодательное собрание. В итоге законодатели одобрили отставку главы государства. Военные и полиция высказались в поддержку Конгресса.

Сторонники Кастильо устроили уличные протесты. В результате столкновения с полицией погибли два подростка.

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