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Отстраненного от должности президента Перу лишили иммунитета

19:52
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Его сторонники устроили уличные протесты

Конгресс Перу лишил иммунитета от уголовного преследования ранее отстраненного с поста президента страны Педро Кастильо, передает ТАСС.

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"67-ю голосами "за" пленум Конгресса одобрил предложение о лишении гражданина Педро Кастильо привилегии в связи с совершением им преступлений, и разрешил завести в отношении него уголовное дело", - сообщили в перуанском парламенте.

7 декабря Кастильо попытался распустить Конгресс, где рассматривался его импичмент, и ввести комендантский час. Он также объявил о необходимости провести новые выборы в национальное законодательное собрание. В итоге законодатели одобрили отставку главы государства. Военные и полиция высказались в поддержку Конгресса.

Сторонники Кастильо устроили уличные протесты. В результате столкновения с полицией погибли два подростка.

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