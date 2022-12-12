США испытали прототип гиперзвуковой ракеты "воздух - земля"

Пуск произвели с борта бомбардировщика

США провели первые испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A класса "воздух - земля", передает ТАСС со ссылкой на американские ВВС.

Уточняется, что пуск произвели с борта бомбардировщика B-52 Stratofortress.

"Данные испытания стали первым запуском полноценного работающего прототипа. Предыдущие проверки были направлены на тесты показателей силовой установки", - говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, американские конгрессмены обеспокоены тем, что космические и наземные РЛС США не в силах обнаружить российские и китайские гиперзвуковые ракеты. Приборы не видят их до конца полета, и ПРО не может перехватить снаряд. Об отставании США от России и Китая в создании гиперзвукового оружия говорится в докладе американского Конгресса.

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