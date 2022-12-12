Страны G7 учредили климатический клуб

Об этом сообщил Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что страны Группы семи учредили климатический клуб.

"На саммите в Эльмау мы, как G7, уже взяли на себя обязательства по созданию климатического клуба, где мы продолжали интенсивно работать над концепцией этого открытого международного кооперативного клуба", - отметил политик (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Организация экономического сотрудничества и развития совместно с Международным энергетическим агентством создаст секретариат климатического клуба.

В июне стало известно, что переговоры между Россией и США по решению климатических проблем поставлены на паузу. Специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев при этом подчеркнул, что не следует сводить на нет международную деятельность в этой области.

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