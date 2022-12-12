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Эрдоган похвастался найденным в Турции крупным месторождением нефти

21:00
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Стоимость запасов составляет 12 миллиардов долларов

В Турции обнаружили крупное месторождение нефти. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган, назвав это "хорошей новостью".

Запасы месторождения оцениваются в 150 миллионов баррелей. Оно находится в районе горы Габар в провинции Ширнак на юго-востоке страны.

Стоимость запасов составляет примерно 12 миллиардов долларов, заявил Эрдоган.

"Это одно из десяти крупнейших месторождений, открытых на суше в 2022 году", — заявил турецкий лидер, его слова приводит агентство Anadolu.

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