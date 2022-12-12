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В Ростовской области запретили бросать домашних животных

21:36
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Новые правила начнут действовать с 1 января

В Ростовской области утвердили дополнительные требования к содержанию домашних животных, сообщается на официальном портале правительства региона.

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"Принятый документ дополняет и уточняет некоторые положения федерального закона об ответственном обращении с животными. В частности, устанавливается запрет на оставление домашних животных вне мест их содержания в целях прекращения владениями ими", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что владельцы животных обязаны убирать следы жизнедеятельности своих питомцев везде, в том числе в местах выгула и на тротуарах.

"Требования к содержанию домашних животных в Ростовской области вступят в силу с 1 января 2023 года", - добавили в правительстве.

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