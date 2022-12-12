Бут во время заключения в американской тюрьме учил девять языков

"Было время"

Виктор Бут за время нахождения в американской тюрьме учил девять языков. Об этом он рассказал в эфире Первого канала. По его словам, у него на это "было время" и "как-то само собой получилось".

"Может быть, не девять, потому что опять в какой степени: что-то, конечно, лучше, что-то, конечно, хуже", - добавил он (цитата по ТАСС).

В свою очередь, жена Бута заметила, что он скромничает.

Виктор Бут в апреле 2012 года был приговорен в США к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 млн долларов по обвинению в торговле оружием. 8 декабря 2022 года он вернулся в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"