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Бут во время заключения в американской тюрьме учил девять языков

21:58
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

"Было время"

Виктор Бут за время нахождения в американской тюрьме учил девять языков. Об этом он рассказал в эфире Первого канала. По его словам, у него на это "было время" и "как-то само собой получилось".

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"Может быть, не девять, потому что опять в какой степени: что-то, конечно, лучше, что-то, конечно, хуже", - добавил он (цитата по ТАСС).

В свою очередь, жена Бута заметила, что он скромничает.

Виктор Бут в апреле 2012 года был приговорен в США к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 млн долларов по обвинению в торговле оружием. 8 декабря 2022 года он вернулся в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

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