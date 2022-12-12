По делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки" задержаны прораб и сварщик

ЧП произошло утром 9 декабря

Главное следственное управление СК по Московской области сообщило в Telegram о задержании двух подозреваемых по делу о пожаре ТЦ "Мега Химки".

"Задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в Химках и гибели человека", - сказано в сообщении.

Как считает следствие, возгорание произошло в результате проведения сварочных работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Огонь разгорелся в магазине OBI утром 9 декабря. Пламя распространилось очень быстро, поскольку в магазине находились банки с краской и аэрозоли. Площадь возгорания достигала 17 тысяч квадратных метров. Прогремело несколько взрывов. В результате гипермаркет оказался практически полностью уничтожен. Один человек погиб.

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