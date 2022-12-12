ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

По делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки" задержаны прораб и сварщик

22:15
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

ЧП произошло утром 9 декабря

Главное следственное управление СК по Московской области сообщило в Telegram о задержании двух подозреваемых по делу о пожаре ТЦ "Мега Химки".
Названа причина крупного пожара в ТЦ в Балашихе

"Задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в Химках и гибели человека", - сказано в сообщении.

Как считает следствие, возгорание произошло в результате проведения сварочных работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Огонь разгорелся в магазине OBI утром 9 декабря. Пламя распространилось очень быстро, поскольку в магазине находились банки с краской и аэрозоли. Площадь возгорания достигала 17 тысяч квадратных метров. Прогремело несколько взрывов. В результате гипермаркет оказался практически полностью уничтожен. Один человек погиб.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ликвидация пожара в строительном гипермаркете OBI в Химках
Ликвидация пожара в строительном гипермаркете OBI в Химках
Ликвидация пожара в строительном гипермаркете OBI в Химках
Ликвидация пожара в строительном гипермаркете OBI в Химках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.