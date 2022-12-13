Западные СМИ пугают граждан суровой зимой

Жители Европы будут замерзать

Вы какие части тела сегодня мыли? Не надо мыть. Настал абсолютный ноль - или прекращение всякого движения материи!

Пока не у нас, пока в отдельно взятой Германии, которая успешно сползает с российской нефтегазовой иглы. Телеканал "ЦДФ" порадовал граждан прогнозом погоды на ближайшие дни: минус 273 градуса! Призыв мыться меньше, мыться быстрее, пролетевший по всему Евросоюзу совет ограничиться быстрым омовением четырех частей тела, всё это более не актуально.

Да какое тут мытьё. Если кто забыл, минус 273 - это абсолютный ноль, когда элементарные частицы прекращают всякое движение, полностью останавливаются. Ноль движения - ноль жизни. Рядовых граждан сейчас пытаются успокоить: газовые хранилища заполнены почти под завязку, а тревога не уходит. Британское издание "Экономист", пользуясь собственным авторитетом, пугает читателя:

"Энергетический кризис в этом году может вызвать более 100 тысяч дополнительных смертей среди пожилых людей по всей Европе".

Французская "Атлантико" утверждает: если зима будет суровой, её не переживут 185 тысяч человек. И приведут к этому безумные счета за электроэнергию. Люди будут замерзать. Если "Экономист" считает, что русские используют энергию как оружие, вопрос: это же из Москвы вам приказали не покупать русский газ и русскую нефть? И попросили американцев взорвать оба "Северных потока"? Еще великий Михайло Ломоносов описывал, как он это называл, "коловратное движение частиц":

"Достаточное основание теплоты заключается в движении какой-то материи. При прекращении движения уменьшается и теплота".

Какое уж тут движение материи, какая теплота! По поводу абсолютного ноля, обещанного компанией "ЦДФ" жителям Германии, тут же родилась версия. Посмотрите на современный логотип компании и на то, каким он был недавно. Да ведь это откровенная буква Z! Потом её изменили на что-то, похожее на цифру 2. Но мы-то понимаем, что это русские Z-агенты до сих пор работают в немецком медиа-пространстве и опускают температуру в стране до абсолютного ноля.

До этого ноля Германии пока далеко. Скажем спасибо коллегам из "ЦДФ", у которых в действительности всё не так, как на самом деле.

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