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Эксперт прокомментировал ситуцию в Косове

08:52
  • вторник
  • 13 декабря 2022

На вопросы ответил Александр Камкин

Кто и зачем подталкивает косовских албанцев к разжиганию конфликта? Есть ли шанс, что западные страны обеспечат косовским сербам защиту? И пойдёт ли Александр Вучич на силовое решение проблемы?
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Ситуацию на Балканах Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин.

"Тот факт, что Вучич просит контингент НАТО защитить сербское гражданское население, это нонсенс. Но, к сожалению, такова правда жизни", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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