Минобороны показало работу ЗРК "Тор" в ходе спецоперации

Комплексы могут одновременно обнаруживать десятки целей

Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчётов зенитных ракетных комплексов "Тор - М2" - которые задействованы в спецоперации по защите Донбасса.

Подразделения противовоздушной обороны защищают наших военных от авиа- и ракетных ударов с позиций националистов. Комплексы "Тор" могут одновременно обнаруживать до четырёх десятков целей в небе на расстоянии более 30 километров и прямо во время марша наносить удары по объектам противника.

Для выполнения стрельбы с места требуется всего несколько минут для развёртывания антенны и подготовки комплекса. После нанесения ударов по целям расчёт ЗРК оперативно меняет позицию, чтобы избежать обнаружения и попадания под ответный огонь неонацистов.

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