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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:52
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Они проявили мужество

Новые данные о доблести и мужестве наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса. Огнемётная рота под командованием старшего лейтенанта Владислава Журавлёва во время обороны одного из освобождённых населённых пунктов попала под обстрел артиллерии ВСУ. Владислав принял решение не отступать - наши военные продолжили вести огонь и в итоге остановили продвижение формирований неонацистов.

Группа старшего сержанта Вадима Есипова обнаружила украинских диверсантов и, скрытно подобравшись, атаковала их. Во время стрелкового боя Вадим лично ликвидировал четырёх боевиков, уничтожил бронемашину иностранного производства и организовал отход подчинённых в безопасное место.

Расчёт связистов под руководством старшины Петра Сутягина попал под артиллерийский обстрел с позиций неонацистов. Пётр обнаружил беспилотник, с помощью которого радикалы корректировали огонь. Организовав связь с командованием, старшина сообщил о нападении и вывел сослуживцев из-под обстрела, не допустив потерь.

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