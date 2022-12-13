Зеленский предложил три шага к мирному урегулированию на Украине

Президент Украины выступил перед лидерами G7

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 12 декабря, в обращении к лидерам стран "Большой семерки" озвучил "три шага", которые, по его мнению, приблизят мир на территории страны.

Политик заявил, что "Россия продолжает проявлять агрессию", поэтому Запад должен продолжить оказание поддержки Украине. Первым шагом Зеленский назвал поставку Киеву более мощного и современного оружия: танков, артиллерии, ракет большей дальности.

Ускорит наступление мира, по утверждению Зеленского, также финансовая, энергетическая и социальная стабильности на Украине в 2023 году, в частности, защита объектов украинской энергетики от ударов России.

Третьим шагом президент Украины назвал выполнение "формулы мира", предложенной Зеленским ранее, сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский призвал западные страны ввести новые санкции против России и начать реализацию его "формулы мира". Его план состоит из 10 пунктов, в числе которых — вывод российских войск и "восстановление территориальной целостности Украины".

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