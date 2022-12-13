ВС России продвинулись на марьинском и угледарском направлениях

Готовится зачистка Артемовска

Тяжелые бои идут под Марьинкой в ДНР. ВСУ, подтягивая резервы, пытаются отбить занятые российскими войсками позиции. Однако ВС России эти контратаки отбивают и продолжают метр за метром захватывать населенный пункт, рассказал Денис Пушилин. По словам и. о. главы Донецкой Народной Республики, есть продвижение вперед и под Угледаром.

"Обстановка на линии фронта остается сложной. Но, тем не менее, наши подразделения продолжают продвигаться вперед. Если мы говорим об Угледарском направлении, то противник не оставляет попыток контратаковать, но… наши подразделения отбивают атаки и продвигаются вперед", - цитирует Пушилина РИА Новости.

Как рассказал Пушилин, бойцы подразделений ЧВК "Вагнер" зачищают Яковлевку и продолжают работу в окрестностях Артемовска. Это создаст необходимые условия для полноценной зачистки самого города.

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