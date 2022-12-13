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Reuters: ряд стран ЕС предприняли демарш после слов Макрона о гарантиях для России

08:57
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Официальное подтверждение этой информации не поступало

Дипломаты из нескольких стран Европы в понедельник, 12 декабря, предприняли демарш в связи с заявлениями президента Франции Эмманюэля Макрона о гарантиях безопасности для России. Об этом рассказали источники агентства Reuters.
Путин назвал Россию единственным гарантом территориальной целостности Украины

Как сообщает агентство, к демаршу присоединились представители председательствующей в ЕС Чехии, а также Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Словакии.

Официальные комментарии по этому вопросу от внешнеполитических ведомств упомянутых государств пока не поступали.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. Политик напомнил о словах российского лидера Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать.

Однако верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что необходимо в первую очередь обсуждать гарантии безопасности для Украины и только потом для России.

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