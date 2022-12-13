Россия применила на Украине новые "Торнадо-Г"

Это усовершенствованный вариант "Града"

Российские военные применили реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" для поражения укрепленного района украинских сил на марьинском направлении. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие кадры.

На записи видно, как ВС России применяют реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г", представляющую из себя усовершенствованную версию РСЗО "Град".

С помощью системы осуществлено успешное поражение позиций противника реактивными снарядами калибра 122 миллиметра.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы реактивных систем залпового огня "Торнадо". Артиллеристы оказывают огневую поддержку нашим мотострелкам. Расчеты РСЗО успешно уничтожают командные пункты, колонны техники и живую силу националистов.

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