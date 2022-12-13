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Bloomberg: у России есть шанс восстановить статус главного поставщика газа в ЕС

09:40
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Европа пытается сокращать зависимость от российских энергоресурсов

Россия может снова занять лидирующую позицию в качестве основного поставщика энергоносителей в страны Евросоюза. Такое мнение в понедельник, 12 декабря, высказал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
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Журналист заявил, что на организованном Оксфордским институтом энергетических исследований собрании многие политики и эксперты согласились с тем, что Россия вновь сможет стать ключевой фигурой на европейском энергетическом рынке.

Блас напомнил, что "энергетический мост, строившийся в течение десятилетий, преодолел самые холодные эпизоды холодной войны, распад Советского Союза и либерализацию европейского энергетического рынка". При этом "неизбежные реалии географии и рынков" оказывались гораздо важнее мнения любых политиков.

Несмотря на стремление Евросоюза к энергетической независимости и попыткам найти альтернативы российским энергоресурсам, они остаются наиболее доступными для европейских стран, подчеркнул обозреватель.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что европейские власти "ввели санкции против России, но не по газу", а также отметил, что это было сделано намеренно, поскольку "мы также знали, сколько стран зависели от поставок газа из России".

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