Умер композитор Анджело Бадаламенти

Он известен как автор музыки к сериалу "Твин Пикс"

В США скончался 85-летний обладатель премии "Грэмми" Анджело Бадаламенти. Композитор являлся автором музыки к сериалу "Твин Пикс" и фильмам режиссера Дэвида Линча.

Племянница композитора Фрэнсис рассказала изданию The Hollywood Reporter, что Анджело Бадаламенти умер в воскресенье, 11 декабря, от естественных причин в окружении семьи в своем доме в Линкольн-парке, штат Нью-Джерси.

Бадаламенти в 1990 году получил "Грэмми" за музыкальную тему к "Твин Пиксу", за нее же он был номинирован на "Эмми" в трех номинациях.

Композитор также написал музыку к фильмам Дэвида Линча "Синий бархат", "Дикие сердцем", "Шоссе в никуда", "Малхолланд Драйв" и "Простая история".

Бадаламенти за свою карьеру успел поработать вместе с Полом Маккартни, Дэвидом Боуи, Ниной Симон, Ширли Бэсси, Патти Остин.

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