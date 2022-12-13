В кабмине опровергли рост платежей ЖКХ из-за "умных" счетчиков

Их использование, напротив, снизит стоимость услуг

Роста платежей за ЖКХ из-за введения "умных счетчиков" не ожидается. Напротив, внедрение новых технологий снизит стоимость услуг, заявили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

"Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием "умных" счетчиков", - сообщили в аппарате вице-премьера.

О том, что установку, замену и обслуживание "умных" счетчиков в России могут включить в платежку ЖКХ, написала газета "Известия" написала,. По данным издания, Чернышенко поручил Минстрою проработать такую меру по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике.

В правительстве отметили, что развитие системы "умных" приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ и дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан. В результате ожидается активное обновление инфраструктуры и снижение рисков аварий, передает "Интерфакс".

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