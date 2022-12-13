Соратник Сороса посоветовал бизнесу срочно инвестировать в Россию

Джим Роджерс - сооснователь инвестфонда Quantum

Инвесторам, которые не находятся под действием западных санкций, стоит прямо сейчас вкладываться в Россию и Украину. Эти вложения могут быть очень выгодными, считает известный американский инвестор Джим Роджерс.

"Если вы инвестируете в страну, где идут военные действия или гражданская война, особенно приближающиеся к окончанию, то вы можете заработать много денег. Я не могу инвестировать в Украину или Россию прямо сейчас, но я определенно хотел бы", - заявил финансист в интервью РИА Новости.

Джим Роджерс - сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом, один из самых знаменитых инвесторов в мире. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI). Финансист отметил, что многим западным инвесторам пришлось покинуть российский рынок по вине собственных правительств. Однако тот, кто имеет терпение, обычно много получает, заключил Роджерс.

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