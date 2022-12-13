Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 российских аэропортов

Запрет действует до 21 декабря

Ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России сохраняются. Росавиация продлила режим до 21 декабря.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 декабря 2022 г.", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

В числе аэропортов, полеты в которые ограничены, названы Курск, Липецк, Белгород, Брянск, Воронеж и Элиста. Также в списке Ростов-на-Дону, Анапа, Геленджик, Краснодар и Симферополь.

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