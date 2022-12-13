Донецк подвергся мощному обстрелу со стороны ВСУ

Восемь снарядов попали в жилой сектор

Киевские националисты открыли огонь из тяжёлого вооружения по Горловке. Погибла женщина. Повреждены несколько жилых домов и гостиница. Спасатели продолжают разбирать завалы. Не прекращаются и обстрелы Донецка. Снаряды упали в Киевском районе. Есть раненые. В ДНР за сутки жертвами атак боевиков стали 4 мирных жителя. Также неонацисты нанесли удары по Сватово и Кременной в ЛНР. Российские войска отвечают массированным огнём. Уничтожают укрепрайоны и продвигаются вглубь обороны противника.

Один человек погиб и один ранен в результате обстрела города Горловка в Донецкой народной республике. Один из снарядов попал прямо в жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов. Сейчас спасатели разбирают завалы, где могут быть еще пострадавшие.

А это Донецк. Обстрел города националисты вели почти всю ночь. Системы залпового огня били по району крытого рынка. 8 реактивных снарядов попали в жилой сектор, два из них разорвались в многоквартирных домах. Еще один попал в газовую трубу, идущую по фасаду дома по улице Шевченко в Ворошиловском районе. Вспыхнул сильный пожар, который было видно издалека.

В Мелитополе этой ночью прозвучали два сильных взрыва. Как выяснилось позднее, в результате поврежден мост в районе села Константиновка - сильно просело дорожное полотно. По предварительным данным, у одной из опор была заложена взрывчатка. В администрации Запорожской области случившееся расценивают как теракт, за которым стоят украинские диверсанты. При этом власти сообщили, что поскольку мост находится в стороне от основных трасс, сухопутный коридор в Крым не затронут.

Наша артиллерия продолжает планомерно наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины, укрепрайонам и местам скопления техники. По позициям противника бьют расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20. А на соседнем участке работают артиллерийские установки 2С3 "Акация". Координаты целей расчеты получают от операторов беспилотных летательных аппаратов.

Обстановку в воздухе постоянно контролируют зенитные ракетные комплексы "Тор-М2". Они способны одновременно обнаруживать и сопровождать до 40 целей и поражать их на дальности более 30 километров. Причем, стрельба может вестись даже в движении.

На боевом дежурстве круглосуточно наши летчики. Экипажи Су-35 поочередно вылетают в заданные районы. Многоцелевые истребители оснащены ракетами различного класса, которые используются в зависимости от цели. Практически каждый вылет заканчивается поражением того или иного объекта противника.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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