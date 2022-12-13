В ЕС решили заморозить миллиарды евро для Венгрии

Давление на Будапешт растет

Евросоюз усиливает давление на Венгрию из-за её самостоятельной политики, а также позиции по Украине. Как сообщили СМИ, большинство стран ЕС согласовали заморозку свыше 6 миллиардов евро, которые причитались Будапешту. Официальная причина - Венгрия якобы прилагает мало усилий для борьбы с коррупцией. Премьер Виктор Орбан выразил жёсткий протест. Скандальные решения и откровенные признания политиков вызывают всё больше вопросов у местных жителей.

После высказываний фрау Меркель о том, что Минские соглашения были нужны Европе лишь для того, чтобы выиграть время, окончательно поставили точку в вопросе любых договоренностей Москвы с Европой и Киевом. И слова президента Франции о гарантиях безопасности России после конфликта на Украине некоторые страны открыто воспринимают в штыки.

Латвия, Литва, Словакия и Польша предприняли демарш. Что окончательно развязывает руки господину Зеленскому. На онлайн-встрече представителей G7 он рассказывает о шагах, которые Россия должна навстречу сделать к нему, чтобы получить заветный мир. Впрочем, хочешь мира – готовься к войне, а значит Киеву нужно больше оружия. И Запад готов его дать. А именно - очередную поставку систем ПВО. Белый дом же намерен отправить в Киев американские войска, чтобы заняться отслеживанием поставок этого самого вооружения, которое порой бесследно исчезает. Вашингтону, видимо, это надоело и теперь вместо оружия помогать будут только деньгами.

Журналисты буквально вылавливают Байдена на рождественском детском празднике, чтобы задать вопросы, касающиеся Украины. Но он их активно избегает. Негодование американцев растет, как и жителей Европы. В той же Польше вопрос не столько в деньгах, сколько в совести. Люди возмущены тем, что их мужчины едут наемниками ВСУ, поклоняясь нацистскому киевскому режиму, который еще во времена Великой Отечественной буквально истреблял польский народ.

Готовы не только сражаться, но и продолжать снабжать всем необходимым. Страны G7 собираются создать донорскую платформу для направления денег на Украину. Предварительно заморозив средства для Венгрии, якобы, из-за ее не совсем проевропейской позиции к украинскому конфликту. Вероятно, эти деньги станут первым вкладом в новую платформу.

На улицах Лейпцига снова протесты. Люди несут российские флаги, демонстрируя недовольство введенными санкциями против Москвы. Помимо того, что цены выросли на свет и отопление, подскочила и стоимость аренды жилья, а ставки по ипотеке повысились так, что мечтавшие о своем доме или квартире немцы теперь об этом мечтать не могут. В Австрии закрывается целый ряд производств.

"Нельзя сначала навредить стране санкциями, а потом забрасывать людей лозунгами типа "Давайте мёрзнуть ради мира". Очевидно, что это миру не поможет. Люди просто теряют работу, а война все равно продолжается", - говорит австрийский политик Хайнц-Кристиан Штрахе.

В Шотландии тем, кто едва сводит концы с концами и считает последние фунты, чтобы оплатить счета за коммунальные услуги, открыли центры для бесплатного обогрева. Власти говорят, что в Великобритании начался гуманитарный кризис.

Европейские чиновники не утешают, наоборот, еще больше запугивают население. Главный комиссар ЕС на пресс-конференции делает весьма громкие заявления о том, что осень удалось пережить довольно благополучно благодаря теплой погоде, но впереди зима.

"В этом году мы выиграли от необычайно теплой зимы. В следующем году все может быть иначе. Из ваших данных я знаю, что, несмотря на принятые нами меры, в следующем году мы можем столкнуться с нехваткой до 30 млрд кубометров газа", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

При этом Евросоюз не прекращает пытаться диктовать Москве свои условия и устанавливать все новые ограничения. После провального потолка цен на нефть Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшее время европолитики должны согласовать предельную цену и на газ.

Елена Макарова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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