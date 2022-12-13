Пороховая бочка Европы: как развивается ситуация вокруг Косова

Подробности балканского конфликта

Ситуация на Балканах накаляется всё больше. Тысячи людей вышли на улицы Белграда с акцией в поддержку сербского населения Косова. Участники потребовали от властей решительных действий по защите национальных интересов. Неспокойно и в соседней Черногории. Демонстрация против ограничения полномочий президента переросла в столкновения с полицией.

Патриотические песни и лозунги о единстве. В центре Белграда - многотысячный митинг в поддержку сербского населения Косова. От официального Белграда требуют решительных действий.

Одни протестующие жгли флаги непризнанной республики под окнами президентского дворца. Другие - пели молитвы и зажигали свечи у Храма святого Саввы, прося заступничества в трудные для Сербии времена.

Силы в балканском конфликте явно не равны. Косово пользуется поддержкой коллективного Запада. Приштину как раз посетил спецпредставитель американского Госдепа. Он встретился с первыми лицами самопровозглашённой республики.

Ранее Габриэль Эксобар прямым текстом призывал сербов навсегда забыть о том, что Косово - это часть их страны. Ни капли не смущаясь, что резолюция Совбеза ООН по Косову утверждает обратное. Международные договорённости для США и ЕС - не более чем пустой звук. Они в упор не замечают многолетние притеснения сербов в Косове и провокации со стороны албанцев. В Сербии вновь указали на двойные стандарты и воззвали к совести европолитиков:

"Европа, видишь ли ты автоматы на севере Косова и Метохии? Европа, видишь ли ты спецназовцев у больницы? Пока сербы на баррикадах борются за элементарное выживание, премьер непризнанного Косова Курти с пальцем на спусковом крючке направляет спецназ на север".

Но из Брюсселя звучат лишь обвинения в адрес Белграда. ЕС направил в Косово своего спецпредставителя для оценки ситуации. Его выводы предсказуемы. Вряд ли они разойдутся с нынешней повесткой.

А пока Евросоюз с нетерпением ждёт от Приштины заявки на вступление в сообщество, что является прямым нарушением вашингтонских соглашений. Россия поддержит обращение Сербии в Совбез ООН, если Белград решит ещё раз привлечь внимание международного сообщества к этим вопиющим нарушениям.

Пороховая бочка Европы тлеет всё больше. Взрывоопасная ситуация - и в Черногории. В столице вспыхнули беспорядки после решения парламента ограничить полномочия президента. Сторонники главы государства считают, что в стране пытаются обрушить конституционный строй. Не исключено, что ситуацию раскачивают из-за рубежа. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. Но митингующие обещают вернуться в субботу - с более масштабной акцией протеста.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"