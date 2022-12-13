Аномальная оттепель в России привела к транспортному коллапсу

На дорогах множество ДТП

Россия - во власти непогоды. В центральных регионах - аномальная оттепель с тропическими ливнями, а на Дальнем Востоке и в Сибири - мощные снегопады и экстремальный мороз. Десятки авиарейсов задержаны в Приморье из-за метели. Несколько автомобильных трасс закрыты в Алтайском крае. Спасатели размещают пункты для обогрева водителей. Непростая ситуация также в Калининграде, Санкт-Петербурге и Перми.

Подробнее – в репортаже Александры Паниной

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