Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Левы Ридченко

Нужно как можно скорее провести трансплантацию костного мозга

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение четырехмесячного Левы Ридченко из Краснодара. У мальчика диагностирован первичный иммунодефицит. Организм ребенка настолько беззащитен, что любой вирус может оказаться смертельно опасным. Единственный шанс справиться с недугом - как можно скорее провести трансплантацию костного мозга. Донором готов стать отец мальчика. Но чтобы провести операцию по ОМС, необходимо собрать пакет документов и ждать очереди, которого у Левы просто нет. Экстренная же пересадка стоит более 2 миллионов 300 тысяч рублей. Сумма для семьи, в которой родители отдают все время уходу за ребенком, неподъемная.

Но помочь может каждый. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

Четырёхмесячный Лева живет обычной малышовой жизнью. Ловко хватает погремушку и улыбается маме. Вот только улыбаться сыну в ответ Татьяне все труднее. Когда ему было всего три недели, врачи поставили смертельной диагноз - первичный иммунодефицит. Левин организм не умеет бороться с самими простыми вирусами.

"Когда пришел генетический анализ, врачи поняли, что ждать уже нельзя. С таким заболеванием нужна экстренная госпитализация, стерильные условия, и нас экстренно сюда направили", - рассказала Татьяна Ридченко.

Они живут в специализированном особо стерильном больничном боксе. Татьяна панически боится заболеть даже обычной простудой. Отказалась от грудного вскармливания — чтобы не передать сыну вирусы через молоко.

Мальчику проводят поддерживающую иммунотерапию - каждый день по 6-8 часов под капельницей. Без полноценного лечения вероятность смертельного исхода при такой болезни - 100 процентов. В свои неполные пять месяцев Лева уже перенес серьезную пневмонию. Врачи говорят: он будет заболевать все чаще и тяжелее. Однажды организм просто не справится. Единственный способ спасти мальчика - как можно скорее провести трансплантацию костного мозга.

"У Лёвы очень хорошие шансы. Детки, которым проведена трансплантация – она должна быть проведена чем раньше, тем лучше. Поэтому папа у нас будет донорам, у нас нет времени даже на поиск какого-то неродственного донора. Если трансплантацию не провести, то до двух лет такие детки не доживают", - рассказала Екатерина Долгушина, врач-гематолог НИИ детской гематологии и трансплантологии им Р.М. Горбачевой.

Обычно такие операции проводят по квоте. Но Лёве пересадка нужна настолько экстренно, что семья просто не успеет собрать документы. Поэтому вынуждена искать деньги. Стоимость трансплантации 2 миллиона 303 тысячи рублей. Мама Левы говорит, они попали в страшный замкнутый круг: чтобы вылечить сына, нужно работать, а работать невозможно, потому что она круглосуточно здесь, в палате, а муж проходит обследование для донорства. Единственная надежда — обратиться за помощью к людям.

"Это единственный выход, который есть на данный момент у нас. Надеемся, что люди помогут. Потому что сами… это невозможно самим", - говорит Татьяна.

Огромную сумму нужно собрать как можно быстрее, ведь несмотря на все предосторожности, вирус может попасть в Левин организм в любую минуту. "Каждый день мы рискуем что-либо подхватить, какой-нибудь вирус. Даже условиях больницы это возможно", - говорит Татьяна.

Татьяна уже много недель не видела старшего сына — ему 11, он остался с бабушкой. Левин папа видит их только в окне больницы. Все, что осталось — это ждать.

"Я верю в людей, я верю в жизнь, я верю в доброту людей, что хотя бы какая-то часть останется неравнодушными", - сказала Татьяна Ридченко.

Если провести пересадку в ближайшие дни, и она пройдет успешно, врачи, может быть, отпустят Леву с мамой домой на Новый год. Татьяна верит: так все и будет, отмечать этот праздник они соберутся всей семьей. Ее сын обязательно победит болезнь, и эта грустная история останется в 2022 году.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Операцию Лёвы нельзя откладывать. Помощь нужна как можно скорее. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Левы Ридченко, программа 1560

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