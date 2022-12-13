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Шольц допустил возобновление экономического сотрудничества с Россией

09:59
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Политик напомнил, что Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте

После завершения боевых действий на Украине можно будет снова начать экономическое сотрудничество с Россией. Такое мнение в понедельник, 12 декабря, высказал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц согласился обсуждать с Россией контроль над вооружениями в Европе

Глава германского правительства отметил, что в настоящее время это невозможно и Запад лишь ужесточает антироссийские санкции.

Однако и после спецоперации Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте, поэтому важно подготовиться к этому времени, подчеркнул Шольц.

Он выразил мнение, что Россия, завершив боевые действия, и российский народ "стремятся к другому будущему для себя, также нуждаются в возможности снова начать экономическое сотрудничество", сообщает ТАСС.

Ранее Олаф Шольц заявил, что надеется на возвращение к мирному порядку с Россией. По мнению германского политика, можно "вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным", если такую готовность проявит российская сторона.

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