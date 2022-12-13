ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России отрезали от снабжения части ВСУ в Марьинке

10:00
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Трасса в направлении Красногоровки контролируется российскими войсками

Трасса в направлении Красногоровки, по которой осуществлялось снабжение частей ВСУ в Марьинке в ДНР, взята под контроль ВС России. Сам населенный пункт – в плотном окружении российских войск, сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

ВС России продвинулись на марьинском и угледарском направлениях
Марьинка в ДНР на 70% перешла под контроль ВС России

"ВС РФ осваиваются на освобожденной территории. Трасса на Красногоровку, по которой осуществлялось снабжение ВСУ в Марьинке, под контролем ВС РФ", - написал Киселев в Telegram.

По данным Киселева, Марьинка находится в плотном окружении российских подразделений. Бои продолжаются в центре города, противник оказывает сопротивление.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.