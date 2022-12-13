ВС России отрезали от снабжения части ВСУ в Марьинке

Трасса в направлении Красногоровки контролируется российскими войсками

Трасса в направлении Красногоровки, по которой осуществлялось снабжение частей ВСУ в Марьинке в ДНР, взята под контроль ВС России. Сам населенный пункт – в плотном окружении российских войск, сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

"ВС РФ осваиваются на освобожденной территории. Трасса на Красногоровку, по которой осуществлялось снабжение ВСУ в Марьинке, под контролем ВС РФ", - написал Киселев в Telegram.

По данным Киселева, Марьинка находится в плотном окружении российских подразделений. Бои продолжаются в центре города, противник оказывает сопротивление.

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