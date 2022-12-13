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МАГАТЭ анонсировало миссии на все АЭС Украины

10:20
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Об этом рассказал глава агентства

Международное агентство по атомной энергии направит миссии безопасности на все атомные электростанции Украины. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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Гросси сообщил, что такая договоренность была достигнута в ходе его встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

При этом глава МАГАТЭ заявил, что работа по установлению зоны безопасности на Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем России, продолжается, сообщает ТАСС.

Советник гендиректора российского концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа ранее прокомментировал инициативу главы Международного агентства по атомной энергии по поводу соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Карчаа напомнил Рафаэлю Гросси, что с территории ЗАЭС, находящейся под контролем России. никто никогда не стрелял.

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