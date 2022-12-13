Кабмин выделил 5 млрд рублей на кредитование агросектора

Это поспособствует поддержанию сельского хозяйства
Российские аграрии в 2023 году смогут сохранить доступ к льготному кредитованию. Распоряжение о выделении на эти цели еще 5 млрд рублей подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Средства необходимы для развития сельскохозяйственного производства, проведения посевных работ и поддержания текущей деятельности агросектора России.
Выделенные средства поступят в уставной капитал Россельхозбанка – он является одним из основных кредиторов отечественного агропрома.
Принятое решение поможет сохранить темпы технологической модернизации и увеличить объемы производства продукции в сельском хозяйстве, что положительно скажется на обеспечении продовольственной безопасности России, сообщает пресс-служба кабмина.
В ноябре сообщалось, что федеральное правительство частично компенсирует регионам затраты на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. На эти цели из резервного фонда кабмина направят 7,7 млрд рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"