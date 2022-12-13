Кабмин выделил 5 млрд рублей на кредитование агросектора

Это поспособствует поддержанию сельского хозяйства

Российские аграрии в 2023 году смогут сохранить доступ к льготному кредитованию. Распоряжение о выделении на эти цели еще 5 млрд рублей подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Средства необходимы для развития сельскохозяйственного производства, проведения посевных работ и поддержания текущей деятельности агросектора России.

Выделенные средства поступят в уставной капитал Россельхозбанка – он является одним из основных кредиторов отечественного агропрома.

Принятое решение поможет сохранить темпы технологической модернизации и увеличить объемы производства продукции в сельском хозяйстве, что положительно скажется на обеспечении продовольственной безопасности России, сообщает пресс-служба кабмина.

В ноябре сообщалось, что федеральное правительство частично компенсирует регионам затраты на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. На эти цели из резервного фонда кабмина направят 7,7 млрд рублей.

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