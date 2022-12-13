ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Брянской области рассказали о ночном обстреле со стороны ВСУ

10:31
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Пострадавших нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью обстреляли город Клинцы Брянской области.

Об этом во вторник сообщил глава региона Александр Богомаз. Выпущенный по городу снаряд ВСУ был сбит системой противовоздушной обороны (ПВО).

"Ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ написали о взрывах в районе военных частей в Клинцах и Климово Брянской области в 50 километрах от границы с Украиной.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обстреле со стороны ВСУ
Обстреле со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.