Власти Брянской области рассказали о ночном обстреле со стороны ВСУ

Пострадавших нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью обстреляли город Клинцы Брянской области.

Об этом во вторник сообщил глава региона Александр Богомаз. Выпущенный по городу снаряд ВСУ был сбит системой противовоздушной обороны (ПВО).

"Ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ написали о взрывах в районе военных частей в Клинцах и Климово Брянской области в 50 километрах от границы с Украиной.

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