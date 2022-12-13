Москвичей предупредили об опасной гололедице

Дожди перейдут в мокрый снег

"Желтый" уровень погодной опасности сохраняется в столице. Условия неблагоприятные, предупреждение будет действовать и завтра.

"Гололедица. Период предупреждения до 14:00 14 декабря", — сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, 13 декабря столица в зоне влияния сильного атмосферного фронта. В Москве облачно, небольшие дожди перейдут в мокрый снег, а затем и в снег. Вечером снегопад станет более интенсивным, образуется гололедица.

Как сообщил в Telegram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, во вторник температура воздуха -1 - +1, атмосферное давление ниже нормы - 740 миллиметров ртутного столба. 14 декабря снегопады продолжатся, а температура опустится до 3-5 градусов мороза.

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