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Путин поручил рассмотреть вопрос о внедрении курса по истории религий России

10:45
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Доклад нужно предоставить до 15 марта

Президент России Владимир Путин Минобрнауки рассмотреть вопрос о внедрении в программы вузов учебного курса по истории религий России.

Перечень поручений по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России опубликован на сайте Кремля.

Ответственными назначены глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник президента Владимир Мединский и директор СВР Сергей Нарышкин. Доклад нужно предоставить до 15 марта.

Кроме того, Путин поручил кабмину принять меры по популяризации отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора.

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