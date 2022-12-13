Путин поручил рассмотреть вопрос о внедрении курса по истории религий России

Доклад нужно предоставить до 15 марта
Президент России Владимир Путин Минобрнауки рассмотреть вопрос о внедрении в программы вузов учебного курса по истории религий России.
Перечень поручений по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России опубликован на сайте Кремля.
Ответственными назначены глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник президента Владимир Мединский и директор СВР Сергей Нарышкин. Доклад нужно предоставить до 15 марта.
Кроме того, Путин поручил кабмину принять меры по популяризации отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"