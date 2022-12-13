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Нагорный Карабах обратился к российским миротворцам

11:20
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Причиной стало перекрытие Лачинского коридора

Совет безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обратился к командованию российских миротворческих сил в связи с блокировкой Азербайджаном Лачинского коридора. Этот участок связывает Нагорный Карабах с Арменией.
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Как отметили во вторник, 13 декабря, в пресс-службе спикера Совбеза НКР, под председательством президента Республики Арцах Араика Арутюняна прошло расширенное заседание Совета безопасности. На нем обсуждалась военно-политическая ситуация, создавшаяся в результате блокирования Азербайджаном коридора, соединяющего Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) с внешним миром.

В Совбезе НКР отметили, что бесперебойная работа коридора гарантируется трехсторонним заявлением руководителей Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. С учетом этого власти Нагорного Карабаха решили направить письмо командованию российских миротворческих войск.

В нем подчеркивается недопустимость закрытия Лачинского коридора, поскольку это приведет к гуманитарной катастрофе в непризнанной республике, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что "надо когда-то карабахский конфликт завершать". При этом глава правительства Армении Никол Пашинян отмечал, для Еревана приемлемы подходы, которые предлагает российский проект установления отношений Армении и Азербайджана с учетом ситуации в Нагорном Карабахе.

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