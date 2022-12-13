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Двенадцать человек пострадали в ДТП с автобусом под Владимиром

10:56
  • вторник
  • 13 декабря 2022

На месте происшествия работают эксперты

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии автобуса на трассе Владимир — Муром. ДТП произошло неподалеку от населенного пункта Вяткино.

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Как передает РЕН ТВ, автобус направлялся из Владимира в Гусь-Хрустальный. В салоне находились 37 пассажиров, 12 из них пострадали в результате аварии.

Данных о состоянии пострадавших россиян пока не поступало. Эксперты работают на месте происшествия, устанавливают причины ДТП.

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