Снежный покров в Москве сократился в четыре раза

Этому поспособствовали положительные температуры и осадки

По состоянию на 9:00 вторника, 13 декабря, высота снежного покрова в Москве снизилась до 5 см. Об этом рассказали в городском метеобюро.

Метеорологи напомнили, что утром воскресенья, 11 декабря, высота снежного покрова в столице достигала 20 см. Оттепель и сильные дожди за двое суток уменьшили высоту снега в городе сразу в четыре раза.

При этом с середины субботы до утра вторника в Москве выпало около 40 мм осадков. Это более 70% месячной нормы декабря, которая составляет 56 мм, сообщает "Интерфакс".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в Москве в ближайшие дни произойдет очередная смена погоды. Дожди станут менее интенсивными, а со среды начнется понижение температуры и снегопады, поскольку в столичный регион начнут поступать воздушные массы с запада и юго-запада.

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